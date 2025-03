Ilnapolista.it - Lukaku elimina l’Ucraina, doppietta col Belgio. Due grandi gol: uno al volo e l’altro di destro

fa fuoricol: duegol, uno aldiRomelugrand? protagonista in Nazionale. Due gol questa sera e uno nella partita dell’andata. Tre gol da grande centravanti quale Romelu è. La suaha consentito aldire in rimonta(3-0 al ritorno dopo il 3-1 per gli ucraini all’andata). Due gol splendidi. Il primo al, in girata; e il secondo diin diagonale. All’andata, lo ricordiamo, segnò di testa.È inutile riaprire la discussione sul centravanti belga. Incredibilmente considerato un pacco a Napoli. È ovviamente un signor centravanti, anche se in questa stagione a volte ha faticato. Ciononostante è il calciatore fondamentale del Napoli. Quando gira lui, gira tutta la squadra. Sa fare tutto.