Lukaku, doppietta da sogno in Belgio-Ucraina: il primo gol è pazzesco! (FOTO)

Partita clamorosa quella di Romelucon il suocontro l’incredibile, uno dei due gol è!Era una partita fondamentale per ilquella contro l’e compagni erano infatti chiamati alla rimonta nella gara di ritorno per riuscire a mantenere la Lega A della Nations League dopo la sconfitta per 3-1 nella partita d’andata., miglior marcatore della storia della sua Nazionale, era così chiamato ad una grande prova per provare ad evitare un incredibile disastro per i suoi. E così è stato.: che gol in)Ilha infatti vinto con un netto 3-0 contro l’, ottenendo così la salvezza nella Lega A della Nations League. Sugli scudi proprioche, dopo l’1-0 firmato De Cuyper, ha siglato una clamorosache ha permesso ai suoi di ribaltare il risultato già nei 90 minuti.