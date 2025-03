Baritoday.it - Luigi Mastromauro, mostra e presentazione del libro “Piccola fiaba delle virgolette in viaggio”

Leggi su Baritoday.it

La Galleria Art and MORE è lieta di ospitare lae ladelin” del professore.L’evento si terrà domenica 30 marzo alle ore 18:30, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in un mondo di immagini e.