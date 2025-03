Internews24.com - Lucio: «Inter Bayern Monaco? Il mio cuore diviso a metà, i nerazzurri devono credere nel Triplete!»

di RedazioneL’ex difensore di, si è espresso così sulla sfida dei quarti di finale di Champions League tra le due squadrevistato dalla Gazzetta dello Sport,, nonché uno dei protagonisti dell’deldel 2010, ha parlato così in vista della sfida deiin Champions League contro il(altra squadra in cui ha giocato) e della possibilità per la squadra di Inzaghi di ripetersi e di fare ilanche quest’anno.BIS PER L’? – «Anche quest’anno è possibile e quindi, quando a questo punto della stagione sei in corsa per tutti e tre questi obiettivi. perché no?».SU– «Per me tutte e due sono grandi, grandissime squadre».COSA MI HANNO LASCIATO QUESTE DUE SQUADRE? – «L’è l’, lì ho vinto il