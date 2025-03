Lopinionista.it - Lucio Corsi: esce l’album “Volevo essere un duro”

MILANO – È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo album diun” (Sugar Music), disponibile in pre-order nei formati vinile e CD, in arrivo l’11 aprile. L’artista ha registrato il tutto esaurito per il “Club Tour 2025”, in partenza il 10 aprile, a cui seguirà il tour “Estate 2025”: 25 nuove date – sempre prodotte da Magellano Concerti – nei principali festival italiani che vanno ad aggiungersi agli imperdibili appuntamenti di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro.«“un” è un disco che parla di infanzia, di amicizia e di amore”, spiega, “È un disco di ricordi veri e falsi, di personaggi del bene e del male, di località, che esse siano prati di margherite o squallide zone industriali.