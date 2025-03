Tvzap.it - Luciana Littizzetto, scatta la denuncia: cosa sta succedendo

News tv. Luciana Littizzetto è di nuovo sotto i riflettori dopo i suoi commenti sui militari italiani durante il programma in onda sul Canale Nove "Che tempo che fa". La comica ha detto: "Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cag** a combattere". Parole le sue che hanno scatenato reazioni intense e un feroce dibattito. Luciana Littizzetto scatta la denuncia A seguito di queste dichiarazioni, il tenente Pasquale Trabucco dell'Esercito, guida del Comitato per il 4 Novembre, ha deciso di agire per vie legali, sporgendo denuncia al Tribunale di Milano.