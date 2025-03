Thesocialpost.it - Luciana Littizzetto denunciata dal tenente Pasquale Trabucco: “L’onore dei nostri militari è intoccabile”

finisce nuovamente al centro delle polemiche per una sua dichiarazione suiitaliani durante una puntata di Che tempo che fa. La comica aveva affermato: “Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cag** a combattere”*, una frase che ha scatenato forti reazioni.Leggi anche:contro i soldati italiani: “Noi a fare la guerra facciamo cag***ssimo”A seguito di queste parole, ildell’Esercito, presidente del Comitato per il 4 Novembre, ha deciso di intraprendere azioni legali, presentando una denuncia presso il Tribunale di Milano. L’episodio incriminato risale alla puntata del 9 marzo 2025 del programma condotto da Fabio Fazio. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito sull’opportunità di certe dichiarazioni in ambito televisivo e sulle possibili conseguenze legali per chi esprime opinioni forti su temi sensibili come la difesa nazionale.