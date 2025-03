Lanazione.it - Lucca: importante riduzione di bronchioliti nei bambini grazie alla profilassi

Leggi su Lanazione.it

, 24 marzo 2025 – Unasensibile delle. Attraverso una nota, l’Asl Toscana nord ovest rivela un dato storico in merito il contrastobronchiolite, un'infezione delle vie respiratorie inferiori che colpisce principalmente ial di sotto dei due anni di età ed è particolarmente grave se contratta nei primi sei mesi di vita. E’ emerso che, rispetto la stagione 2023-2024, si sono ridotti di oltre il 75% i ricoveri per bronchiolite da virus respiratorio sinciziale (Vrs) e del 40% per bronchiolite non da Vrs nella struttura di pediatria di. Leggi il portale Salute de La Nazione Uno studio portato avanti in questi ultimi mesi dai medici dell’unità operativa complessa di Neonatologia-Pediatria del “San Luca”, Francesco Vierucci, Alessandra Carmignani e Angelina Vaccaro (direttrice), ha permesso di effettuare già una prima valutazione sugli effetti dellasulla prevalenza di ricoveri per bronchiolite nella stagione 2024-2025 a confronto con la stagione 2023-2024.