Amica.it - Lucas, il figlio di Zara Tindall compie 4 anni: è una piccola peste come il principe Louis

Il 21 marzo a casa die Mikeè stato un giorno di festa. Il piccolo della famiglia,, ha compiuto, infatti, 4. Sicuramente il nipotino dellassa Anna sarà stato festeggiato a dovere dai suoi genitori e dalle sue sorelle. In privato, ovviamente,sono soliti fare a corte. Ma anche se del piccolonon ci sono, in circolazione, molte foto, il materiale disponibile basta a far capire che il bambino ha tutte le carte per essere l’erede del, finora la “” – bonariamente parlando, ovviamente – della royal family., l’adorabile “” della royal familyChissà, forse il fatto che sia un maschio – e, per questo, tendenzialmente più energico e attivo – o, più banalmente, perché ha solo quattro, il piccoloappare sempre, nelle occasioni pubbliche, molto scatenato.