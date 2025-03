Biccy.it - Luca Giglioli eliminato dal Grande Fratello, dati e percentuali

Lunedì scorso alsono finiti in nomination, Helena Prestes e Chiara Cainelli, uno di loro poco fa ha dovuto dire addio al sogno della finale ed ha lasciato definitivamente il programma. Il meno votato dal pubblico è stato il parrucchiere emiliano, così come avevano previsto i sondaggi, il sostegno di parte del fanclub degli Shailenzo questa volta non è stato abbastanza, perché le fan di Helena e quelle di Zeudi (che hanno supportato Chiara) sono state più numerose.Chiara è stata la più votata con il 41,27%, seconda Helena con il 37,92% e terzocon il 20,76%.Giglio, ecco le:Chiara 41.27%Helena 37,97Giglio 20,76%Siete d'accordo?#pic.twitter.com/jnHp647XFP— Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) March 24, 2025 Eccoci con la semifinale del #! Ci saranno gli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, per alcuni di loro il sogno di arrivare fino in fondo si infrangerà.