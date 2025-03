Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 24 marzo 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 24– con la soap turca, Get. Nellaodierna, mentre Esra si dirige da Ozan, decisa a mettere le cose in chiaro circa il loro rapporto, subisce un grave incidente, entrando in coma. Al suo risveglio sembra aver perso la memoria: i suoi ricordi sono rimasti ancorati al passato. Ecco ilcon il novantaseiesimo episodio.