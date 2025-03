Ilrestodelcarlino.it - L’Osimana spegne i sogni della Maceratese

osimana 11 OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (7’ st Pigini), Bambozzi, Patrizi, Marchesini (43’ st Gigli), Triana (37’ st Bugaro), Fermani (43’ st Mercanti), Mafei, Buonaventura (40’ st Borgese), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Rossetti, Colonnini. All Labriola.: Gagliardini (1’ st Marchegiani), Ciattaglia, Vanzan, Mastrippolito, Grillo, Bongelli, Marras, Gomez ( 10’ st Monteiro), Cognigni, Ruani (10’ st Vrioni), Cirulli (10’ st Albanesi). Panchina: Sciarra, Nicolosi, Bracciatelli, Oses, Del Moro. All. Possanzini. Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria. Reti: 45’ st Vrioni, 49’ st Alessandroni. I gol racchiusi in quattro minuti, tra il 45’ e il 49’ripresa. Lasi illude con la pennellata su punizione di Vrioni che beffa nell’angolino Santarelli, ma i biancorossi non prendono bene le misure sul cross di Falcioni per la testa di Alessandroni che la pareggia in extremis, in pieno recupero.