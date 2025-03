Tpi.it - L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 24 al 30 marzo 2025) per tutti i segni

OroscopoFoxdal 24 al 30Qual è il mio oroscopo(dal 24 al 30) diFox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nel, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopole? Di seguito le previsioni diFox per lache va dal 24 al 30diffuse da diversi siti, tra cui il CorriereSera.ARIETECari Ariete, nessuno potrà imporvi quello che dovete fare, grande moto di libertà che porta lontano. Più facile prepararsi per una sfida, un progetto, una richiesta può essere presentata. Con l’ingresso del sole in ariete dal giorno 20 si è aperta una stagione di follie sentimentali e per qualcuno il finetra sabato 29 e domenica 30 sarà da ricordare.