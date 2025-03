Ilrestodelcarlino.it - Loretta lancia la Fondazione Lam: "Arte e cultura motori di sviluppo. Faciliteremo l’incontro col pubblico"

Si chiama LAM e fa pensare ad una fiammata, ad un lancio in orbita. E non stupisce, benché, tanto per cominciare, sia semplicemente l’acronimo delle iniziali della sua ispiratrice e presidentessa:Amadori. Grafica, disegnatrice, ceramista, amante dell’moderna, esperienze di lavoro in Italia e in Spagna,Amadori di intensità creativa ne ha in effetti quanto un fuoco d’artificio.Amadori, come descrivere laLAM, che si affaccia in città ma guarda molto oltre? "Nasce dalla consapevolezza che le arti e la, una passione personale da sempre, siano un potente motore diumano e sociale. LAM non sarà una sede espositiva, ma una casa studio e residenza in via Don Minzoni, dove invitare e ospitare artisti, pensatori e curatori. Io e il direttore Alberto Masacci, professionista riconosciuto per avere contribuito allodella filantropia e del fundraising e alla realizzazione di centinaia di progetti in ambito sociale,le e nelle arti contemporanee, abbiamo immaginato una casa aperta ale al dialogo tra discipline diverse, con l’obiettivo di portare tutte le forme d’negli spazi pubblici".