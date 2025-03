Ilrestodelcarlino.it - Loreto, campane in festa a mezzogiorno il 25 marzo per il Giubileo

, 242025 - I vescovi marchigiani, in occasione della circostanza del primodel terzo millennio dell’era cristiana, domani, martedì 25, ainvitano tutte le parrocchie, le chiese e i santuari a suonare ale. “Un momento memorabile” La preghiera dell’Angelus sarà recitata anella Santa Casa dida monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato die delegato pontificio. “Coloro che vorranno essere presenti in Basilica apotranno essere protagonisti di un momento memorabile. È questo il motivo essenziale delin corso: il Figlio di Dio nostra unica speranza, si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria. La Santa Casa di Nazareth, giunta per divino volere in terra marchigiana, custodisce la memoria viva del mistero più inaudito della storia”, dice monsignor Dal Cin.