L’Orchestra Ravvicinata del Terzo Tipo in concerto con SOUNDTRACKS

Lunedì 5 maggio 2025 alle ore 18:30deltornerà a brillare sul prestigioso palco della Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, che sarà per il secondo anno consecutivo lo scenario di un evento straordinario, frutto di un progetto musicale unico nel suo genere.delè un percorso di accessibilità universale alla pratica musicale della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, istituzione cittadina che festeggia quest’anno il 50esimo anno di attività.In collaborazione con la Cooperativa Sociale Agorà e l’ASL RM3, il progetto è realizzato grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale per il progetto “Pratiche musicali permanenti per comunità accessibili”, nell’ambito di un accordo triennale.