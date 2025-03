Tpi.it - L’Onu denuncia: “Rischiamo 2.000 nuove infezioni al giorno da HIV in tutto il mondo per i tagli di Trump e Musk all’USAID”

Ogninelpotrebbero verificarsi oltre duemilada HIV a causa deidecisi dall’amministrazione degli Stati Uniti del presidente Donalde dal suo alleato Elonall’Agenzia federale per lo sviluppo internazionale (USAID). Laarriva direttamente dal programma delle Nazioni Unite per la lotta all’HIV e all’AIDS (UNAIDS).“Se gli aiuti degli Stati Uniti non saranno ripristinati e non saranno sostituiti da altri finanziamenti – e non abbiamo sentito di altri governi che si siano impegnati a colmare il divario – nei prossimi quattro anni registreremo altri 6,3 milioni di decessi correlati all’AIDS”, ha spiegato oggi in conferenza stampa a Ginevra la direttrice esecutiva dell’UNAIDS, Winnie Byanyima, secondo cui l’interruzione dei relativi programmi di prevenzione rischia di produrre nello stesso periodo altri 8,7 milioni di nuovi contagi.