Iltempo.it - Lollobrigida gela i gufi di sinistra: “Nessuna crisi di governo, noi sempre coesi”

Lapuò stare tranquilla, non c'èdiin vista. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare, e delle Foreste Francesco, a margine dell'evento ‘Agricoltura È', che viene inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha smentito che qualche piccola frizione possa portare ad una caduta dell'esecutivo: «A me tutto sembra meno che questosia in. L'opinione pubblica mi sembra sia molto favorevole a un'azione pragmatica ed efficiente di unche nei fatti si èdimostrato coeso. Ilvotainsieme, fa scelte di indirizzo insieme, ha un programma al quale siamo ancorati e che stiamo realizzando con una presidente come Meloni che riesce a fare sintesi tra le istanze di forze politiche che sono differenti, altrimenti ci sarebbe un partito unico».