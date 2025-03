Ilfattoquotidiano.it - Lollobrigida contestato dagli attivisti di Animal Equality: “Fermi la strage di pulcini maschi” – Video

Un gruppo di manifestanti disi è ritrovato fuori dal Villaggio ‘Agricoltura È’ a Roma per contestare il ministro dell’Agricoltura Francescoe per chiedere l’attuazione della legge del 2022 che vieta l’uccisione diconsiderati scarto dall’industria alimentare. “Sono passati tre anni dalla legge che vieta l’uccisione deiin Italia, ma senza decreto attuativo questa rimane solo sulla carta. Siamo oggi davanti all’evento Agricoltura È per lanciare un messaggio chiaro a: bisogna agire. Ogni anno 30 milioni divengono uccisi brutalmente perché considerati scarti. Tutto questo è inaccettabile, ma senza decreti attuativi non si può andare avanti. La risposta è stata tenerci a debita distanza, per noi poi sarebbe impossibile interloquire coi passanti.