Lollobrigida contestato da agricoltori a Roma il ministro | Non parlo coi provocatori

Dura contestazione di un gruppo didurante il dialogo intercorso tra ildell’Agricoltura Francescoe il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, in occasione dell’inaugurazione del villaggio ‘Agricoltura è’ di. Iri, appartenenti a diverse sigle agricole, tra cui Conca,italiani e Futuro agricolo del Lazio, hanno denunciato la mancanza di un dialogo con ile protestato contro le attuali politiche messe in atto nel campo della PAC (Politica Agricola Comune). Gli interventi die Fitto sono stati più volte interrotti daglipresenti tra il pubblico, che a sua volta ha più volte rumoreggiato contro chi interrompeva. Ilsi è quindi rifiutato di aprire un’interlocuzione con iri, con cui lo scorso anno, in occasione della protesta dei trattori, aveva aperto un tavolo: “Non mi sono mai rifiutato di applicare un dialogo.