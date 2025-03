Lanazione.it - Logli, una storia lunga 76 anni . Dalla terrazza più bella di Prato dove si fondono anima e appetito

Sopra le colline di Filettole, immerso nel borgo in cui si staglia la chiesetta sapientemente recuperata dopo i bombardamenti della guerra, c’è il ristoranteMario, gioia del palato e anche della vita. Mura antiche, ciottoli, verde e un terrazzo da far invidia ne fanno un posto unico pere per i pratesi. Dietro al bancone c’è Gigliola, oste gentile che conosce quasi tutti i clienti ormai per nome e ai quali riserva sempre un sorriso oltre che il conto a fine pasto. Sì perché nonostante l’età, già da pensione inoltrata e in questo caso è solo un vanto, è ancora oggi la bandiera del ristorante insieme alla sorella Deanna. Non importa se è stata lei a rilevare l’attività che fu di suo padre Mario e sua madre Ada, prima bottega e poi dal 1948 locanda, lei ancora oggi è in prima linea a controllare di persona che tutta vada secondo i piani.