Oasport.it - L’occasione di Zverev a Miami: può avvicinare Sinner nel ranking ATP e superarlo nella Race

Leggi su Oasport.it

Nell’ultimo aggiornamento delATP, rilasciato lunedì scorso, Jannikera primo a quota 11330, davanti ad Alexander, il più immediato inseguitore, con 7945, a -3385, mentre in terza posizione era rimasto lo spagnolo Carlos Alcaraz a quota 6910, a -4420.Entrambi gli inseguitori accorceranno nei confronti dial termine del torneo ATP Masters 1000 di: l’azzurro non potrà difendere la vittoria ottenuta lo scorso anno e perderà 1000 punti, mentre il teutonico ne scarterà 400 e l’iberico 200.scenderà a quota 10330: in Florida, invece,è ripartito da quota 7545, a -2785 dall’italiano, e vincendo il torneo potrebbe arrivare fino a 8545, a -1785, mentre Alcaraz aveva ricominciato da quota 6710, a -3620 dall’azzurro, ma essendo stato subito eliminato si è fermato a 6720, a -3610.