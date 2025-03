Ilgiorno.it - Lo stradone da attraversare: "Salvate il rospo Bufo Bufo"

ENDINE GAIANO (Bergamo) È uno degli appuntamenti più attesi nella Bergamasca, si rinnova a ogni primavera e coinvolge centinaia di volontari. Anche quest’anno con le prime piogge di fine febbraio e marzo è iniziata la campagna di salvataggio degli anfibi sul lago di Endine, attività di salvaguardia ambientale. Spinti dall’umidità, dalla temperatura un po’ più mite e dall’istinto, migliaia di rospi comuni, conosciuti con il nome di, e vari altri generi di anfibi come rane, tritoni e salamandre, si muovono verso il lago per deporre le uova e completare il loro ciclo riproduttivo: sul loro cammino, però, ci sono strade trafficate e molti, nel tentativo di attraversarle, rimangono schiacciati dai veicoli. L’obiettivo della campagna di salvataggio è evitare che questo accada. Le guardie ecologiche volontarie della comunità montana dei Laghi bergamaschi e di varie altre realtà provinciali e regionali (parchi del Serio, dell’Adamello e Nord Milano, Comunità montana della Val Seriana e Provincia di Bergamo) hanno iniziato a effettuare le prime uscite serali lungo la provinciale 76 tra Monasterolo del Castello e Endine Gaiano: intercettano gli animali, per lo più bloccati dalle apposite barriere installate sul ciglio delle strade, e successivamente li trasportano a mano o in alcuni secchi dall’altra parte della carreggiata in modo che possano raggiungere le acque del lago in sicurezza.