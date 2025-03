Metropolitanmagazine.it - Lo showrunner di One Piece di Netflix annuncia l’abbandono della serie

Matt Owens, lostoricodi One, hato che abbandonerà la direzione. AlGeeked Week dell’anno scorso, Owens è persino salito sul palco perre la seconda stagione e accennare alcuni annunci sul cast. Lodell’adattamento live-action ha sempre dimostrato il suo amore per i Pirati di Cappello di Paglia, ed ora hato, con un post emozionante, il suo abbandononave dei Mugiwara. Rivolgendosi ai social media, Matt Owens ha condiviso sul suo account Instagram che lascerà lalive-action per concentrarsi sulla sua salute mentale.Loha scritto: “Gli ultimi sei anni di lavoro sullalive-action Onesono stati un viaggio che mi ha cambiato la vita. Un sogno che si è avverato. Quindi scendo dalla Going Merry per prendermi una pausa e concentrarmi su me stesso e sulla mia salute mentale.