Lo showrunner di Chicago Med annuncia un "pericoloso" sviluppo tra Maggie e Frost

È stata una stagione difficile per il romanticismo diMed. Ci sono state tonnellate di rotture tra i vari dipendenti del Gaffney Medical Center, il che può spesso aumentare la tensione durante le situazioni lavorative.Lockwood (Marlyne Barrett) è stata l’ultima a mettere fine a una relazione, ma forse si sta preparando per un’altra.I fan di Med hanno notato che c’è un legame piuttosto forte tra la Lockwood e il dottor John(Darren Barnet). I due hanno un rapporto di cameratismo, anche quando le cose si fanno difficili (come è normale che sia). E poiché la storia d’amore tra Lockwood e Loren (Henderson Wade) è finita, i fan sospettano che Lockwood epossano essere una possibilità reale.L’amicizia tra Lockwood esi intensificheràLa teoria ha preso così tanto piede, infatti, che è stata ventilata da Allen MacDonald,diMed, durante una recente intervista a TV Line.