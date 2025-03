Amica.it - Lo sfogo di Channing Tatum: «Basta ruoli per cui devo ingrassare»

Ci sono attori disposti a trasformarsi radicalmente per interpretaresul grande schermo, non senza conseguenze a lungo termine.è uno di loro, ma di recente ha annunciato l’intenzione di non accettare piùche lo costringano atroppo., il triplo selfie su Instagram: magro, grasso, normaleQualche giorno fa l’attore 44enne ha pubblicato una serie di selfie su Instagram in cui mostra come il suo peso sia fluttuato nel corso degli anni per ragioni di copione: «Non farò piùda grasso. È troppo duro per il corpo e troppo difficile da buttare giù». Nelle fotosi mostra come è oggi, poco più di 90 chilogrammi di muscoli cesellati, poi com’era lo scorso anno, 106 chilogrammi di peso, durante le riprese del thriller Josephine, di cui ancora non c’è una data d’uscita, infine magrissimo, appena 78 chilogrammi, per il poliziesco Roofman, in uscita a ottobre 2025.