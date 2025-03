Tpi.it - Lo sfogo di Alessia Marcuzzi a Domenica In: “A Sanremo non ero drogata, le offese mi hanno ferita”

Leggi su Tpi.it

parla per la prima volta della critiche, ma soprattutto degli insulti ricevuti sui social, dopo la sua co-conduzione al Festival di2025. La sua performance, infatti, era stata duramente criticata dagli utenti, alcuni dei quali, come purtroppo spesso accade, avevano offeso la presentatrice con insulti e frasi irripetibili. Ospite diIn nella giornata del 23 marzo,ha dichiarato: “Una cosa ami è dispiaciuta. In conferenza stampa ho detto che non era il mio sogno condurre. Ovviamente ero felicissima di farlo, mi sono divertita”.La conduttrice, quindi, si è sfogata: “Sono stata autentica e sono stata me stessa sul palco. Sono un po’ scanzonata, a volte anche a troppo. Non sono così 24 ore al giorno, in quel momento mi sentivo bene.