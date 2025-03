Liberoquotidiano.it - Lo scempio nel ristorante di Cracco: volano bottiglie di pomodoro, la vergogna di Ultima Generazione

Consigliamo allo chef Carlodi inserire un nuovo piatto nei suoi menù: zucche vuote. Basta ispirarsi agli attivisti di(de)che ieri mattina sono entrati nel suodi Milano, in galleria Vittorio Emanuele, e hanno rovesciato in veranda tredi passata di. Il motivo della nuova pensata di questo gruppo di ragazzotti diversamente impegnati è che dasi paga troppo, «quanto la spesa mensile di una famiglia» – hanno scritto in un comunicato, sì,ha pure un ufficio stampa – e questa per loro è «un'assurdità». Dopodiché le zucche, pardon, gli attivisti hanno avanzato una richiesta: «, apra le porte del suo, ogni giovedì, offrendo pasti gratuiti a persone al di fuori della sua clientela». Mano, chef, faccia di più, li sorprenda: riconverta direttamente il locale in una mensa per poveri.