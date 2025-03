Oasport.it - LIVE Paolini-Osaka, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la ex n.1 del mondo sulla strada dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro di ottavi di finale del WTA 1000 di(USA) tra Jasminee Naomi, giapponese due volte campionessa Slam e osticissima rivale per la via deidi finale.L’ex numero 1 delviene da una battaglia contro la WC americana Hailey Baptiste, che era stata anche in vantaggio per 4-2 nel parziale decisivo, salvo non sfruttare diverse palle di portarsi 5-3 e ha finito per cedere dopo 3 ore di gioco. Sicuramente la tenuta fisica non è il punto di forza della nipponica, che se portata alla distanza potrebbe anche scendere di rendimento cammin facendo e col passare dei minuti.L’azzurra gioca finalmente un bel torneo, in questoche l’ha vista esprimersi sotto le aspettative, ma neanche più di tanto.