Oasport.it - LIVE Paolini-Osaka, WTA Miami 2025 in DIRETTA: iniziato il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Non rispondesulla seconda! Prima chance di game!40-40 Stavolta al corpo! La sostanza non cambia!40-A Niente, ancora un errore di dritto dopo il servizio da destra. Vediamo se la prima salva ancora l’azzurra.40-40 Nuova prima, nuovo punto, altra chance annullata!40-A Altro errore di dritto.40-40 PRIMA VINCENTE!40-A Altra risposta molto profonda, poi il dritto in spostamento fuori in lunghezza. Seconda chance.40-40 Sbagliain palleggio con il dritto!30-40 Mette una prima ottima slice, ma sbaglia il rovescio dopo la battuta, Palla break.30-30 Paurosa risposta di rovescio di.30-15 Gran prima, formalità con il dritto!15-15 Doppio fallo (1°).15-0 Prima vincente dell’azzurra al corpo!Jasmineal servizio due minuti e si comincia!GIOCATRICI IN CAMPO!15:51 Anche Madison Keys, eliminata ieri a sorpresa dalla filippina Eala, potrebbe essere raggiunta e scavalcata da