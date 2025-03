Oasport.it - LIVE Paolini-Osaka 3-6, 6-4, 6-4, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra si ritrova e batte la ex n.1, ora un’altra campionessa Slam?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladell’impresa di Jasmine, che accede in quarti di finale eun po’ di quella magia della passata stagione! Un saluto sportivo!18:33 Ora? Coco Gauff o Magda Linette.se la gioca con entrambe! Siamo nell’ipotetica semifinale di Aryna Sabalenka.18:32 Nella race si issa in diciassettesima posizione provvisoria, ma a soli 460 punti dall’ottava piazza virtuale di Anisimova.18:31 E allora, con questa vittoriaun po’ di slancio in classifica mondiale e, soprattutto nella race. Intanto si porta a pochi punti da Mirra Andreeva, eliminata e accorcia ancora su Keys (eliminata). Convittoria sarebbe nuovamente n.6 del mondo!18:29 Le statistiche indicano di un rendimento impressionante con la prima della giapponese, addirittura un secondo set da 15/18 (73% totale) con la prima in campo e 4/8 con la seconda per, ma alla fine è contato il break ottenuto nel 5° game del set decisivo!con il 62% di punti con la prima e un 53% con la seconda.