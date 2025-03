Oasport.it - LIVE Paolini-Osaka 3-6, 6-4, 6-4, WTA Miami 2025 in DIRETTA: impresa di un’azzurra ritrovata, ora Gauff!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:27! Poco da aggiungere, il gioco disi sposava alla perfezione con quello di. La nipponica sembrava avere una velocità di crociera nettamente superiore quando nel primo set è stata la prima ad avere chance e a prendere il largo. A inizio secondo set però la svolta, un break in apertura confermato a stento, ma che ha dato incredibile fiducia alla toscana, che ha sciorinato quel tennis che nel 2024 l’ha portata a n.4 WTA!18:24 JASMINEb. Naomi3-6, 6-4, 6-4!Chiudeeeeeeeeee con l’errore di rovescio non forzato della giapponese! Una partita di altissima qualità di entrambe, che bella vittoria Jasmine!40-30 SBAGLIA!!!! SIIIII! DI DRITTO! Match point!30-30 Li aveva giocati due slice di fila Jas, purtroppo è lungo il rovescio in cross dell’azzurra.