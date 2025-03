Oasport.it - LIVE Paolini-Osaka 3-6, 6-4, 4-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha un break di margine nel set decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio vincente.0-15 Mamma mia, come tira forte! Con il rovescio gioca negli ultimi cm di campo e forza il rovescio in rete della nipponica.Seconda5-3 Esce il dritto di! A ZERO! Mancano 4 punti!40-0 Servizio e dritto, terza prima di servizio consecutiva!30-0 SERVIZIO VINCENTE!15-0 Gran slice, clamoroso dritto da sopra la testa vincente di là a sventaglio!ha fatto miracoli per arrivare qui, adesso non deve tirare il braccio indietro!4-3 A trenta.40-30 Con il dritto e lo smash a chiudere!40-15 Stesso schema del punto precedente.30-15 Servizio e dritto.15-15 Risposta vincente di!15-0 Con il rovescio riprende la serie di punti al servizio la nipponica.4-2 Paurosa serie di dritti di, resiste in modo encomiabilee FORZA L’ERRORE della giapponese.