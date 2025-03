Oasport.it - LIVE Paolini-Osaka 3-6, 4-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: sempre un break per l’azzurra nel 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 A zero la nipponica, per la seconda volta di fila.40-0 Servizio e dritto.30-0 In rete la risposta di rovescio.15-0 Prima vincente slice.4-2 A quindici, che bel game!40-15 Largo il passante di dritto comodo della nipponica!30-15 NO! Esce il rovescio dal centro di! Punto d’oro!15-15 Servizio e dritto!0-15 Errore di dritto conche è tornata ad alzare il ritmo. Vitale, inutile sottolinearlo, questo game.3-2 A zeroe primo gioco a zero dell’incontro.40-0 Prima vincente.30-0 Passa in cross di dritto.15-0 Esce di millimetri la risposta di dritto.3-1 SERVIZIO; DRITTO! Si salva!A-40 Non risponde di dritto, importante aiuto!40-40 Servizio e dritto!40-A Altro errore di rovescio.