Oasport.it - LIVE Paolini-Osaka 3-6, 2-1, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra ha un break ma il filo è sottile nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Non colpisce bene il rovescio. Vantaggi, purtroppo il game precedente ha rimesso tutto in discussione.40-30 La risposta di dritto di.40-15 Tira forte in mezzo, poi decide di esplodere il dritto lungoriga! Prorompente accelerazione!Seconda, attenzione!30-15 Lungo il dritto difensivo e carico di, giusto ma out.30-0 Gran prima e comodo rovescio!!15-0 Per fortuna non rispondedi dritto!!Attenzione a questo game.è tutta la partita che va a sprazzi.1-2 Seconda sulla riga, ci viene da ridere. Pesantissimo turno di servizio tenuto da, che rimette il peso sulle spalle di Jasmine.40-30 Ace (2°), game che potrebbe essere importante.30-30 Eh, però sulla riga il rovescio difensivo dritto per dritto della giapponese.