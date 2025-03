Oasport.it - LIVE Paolini-Osaka 3-4, WTA Miami 2025 in DIRETTA: scambio di break, ancora avanti la giapponese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Magnifico cross di rovescio di! Sempre a limite.30-15 Altro vincente di rovescio lungoriga.15-15 Stavolta il rovescio forte in mezzo fa sbagliare di rovescio.15-0 Gioca una serie di pallate, ma lasi trovameglio. Strategia sbagliata qui, va mossa.3-4 Non è vero, un millimetro fuori il dritto comodo. Tutta la fatica di prima vanificata.15-40 Niente,palle, l’ottava e la nona in arrivo. Con il rovescio vincentedal centro.15-30 Clamoroso errore di rovescio di, gratuito pesantissimo. Il nastro ci aveva dato una mano.15-15 Gioca sulle righecomunque era nelloma ha sbagliato il rovescio lungoriga.0-15 Mostruosa, punto lungo e a tutta velocità: colpisce con il rovescio lungoriga all’incrocio la nipponica.