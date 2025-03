Oasport.it - LIVE Paolini-Osaka 2-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la giapponese inizia a prendere il largo nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Pauroso dritto in cross di, comodo contropiede. Break alle 7^ chance, era inevitabile.15-40 Salva in modo aggressivo la prima chance!0-40 Clamoroso guizzo di volo didopo il recupero di palla corta. Brava lei. E allora, ne aveva salvate 5 prima, ora deve salvarne altra tre.0-30 Gira lo scambio con il dritto e fa punto la nipponica.0-15 Errore di dritto dopo la battuta. Ricominciano i patemi.2-2 Servizio vincente. Il servizio è un problema.40-30 Ace (1°).30-30 Gran cross di rovescio, schiaffo al volo a segno di!30-15 Lunga la risposta aggressiva.15-15 Prima vincente.0-15 Favoloso dritto anomalo di!2-1il dritto di! Molto bene l’azzurra.40-15 Con il rovescio.30-15 Doppio fallo (1°).