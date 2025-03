Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro al comando della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 140 chilometri al traguardo.14.12 Tre spagnoli ed un polacco hanno preso iniziativa nella prima parte, gruppo che insegue a 2’40”.14.09 Altroviamocorridori: Jan Castellon (Caja Rural – Seguros RGA), Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), Nicolás Alustiza(Euskaltel – Euskadi) e José Luis Faura (Burgos Burpellet BH).14.05 Laha già preso il via alle 12.50, in corso di svolgimento le prime fasi di gara.14.03 In programma178 chilometri con partenza ed arrivo a Sant Feliu de Guíxols.14.00 Buongiorno e benvenuti allatestualeprimadeldi.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestualeprimadeldi. È pronta a partire l’edizione numero 104storicaa tappe che iniziae si concluderà domenica 30 con l’arrivo a Barcellona.