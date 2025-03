Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro al comando della corsa, gruppo a 1?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:37 Lo spagnolo Pablo TorresUAE Team Emirates – XRG è il corridore più giovane alla partenza con 19 anni e 134 giorni.15:34 Sono stati percorsi i primi 100 chilometri.15:31 La Ineos Grenadiers sta tirando il.15.28 Si sta quasi per esaurire il tentativo di fuga.15.25 Aumenta ancora la velocità delche si sta avvicinando sempre più agli attaccanti.15.21 Sempregli attaccanti: Jan Castellon (Caja Rural – Seguros RGA), Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), Nicolás Alustiza(Euskaltel – Euskadi) e José Luis Faura (Burgos Burpellet BH).15.19 Guadagna qualcosa il plotone: distacco sotto i 2?.15.15 Groves ha già vinto tre tappe in carriera in, vuole rimpinguare il proprio bottino.15.11 90 chilometri all’arrivo.