Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: mancano meno di 30 chilometri dall’arrivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:49 Sono stati percorsi 150.16:46 La Alpecin – Deceuninck sta tirando il gruppo.16:43 Cambio di bicicletta per il francese Axel Laurance della INEOS Grenadiers.16:40 Il tedesco Michel Hessman della Movistar Team ha vinto il traguardo intermedio di Llagostera.16:37 Tra i velocisti presenti in gara figurano l’austrliano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck, il ceco Pavel Bittner della Team Picnic PostNL e Marijn van den Berg della EF Education – EasyPost.16:34 La temperatura è di 11 gradi.16:31 Lo spagnolo Jon Agirre della Euskaltel – Euskadi ha abbandonato la corsa.16:28 L’inglese Geraint Thomas della INEOS Grenadiers non ha mai vinto una corsa UCI in Spagna.16:25 Il gruppo ha già percorso il 75% dei metri in salita previsti dal tracciato.