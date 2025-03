Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitici scende a 40”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Mancano poco meno di settanta chilometri all’arrivo.15:40 Ildei fuggitivia 40”.15:37 Lo spagnolo Pablo Torres della UAE Team Emirates – XRG è il corridore più giovane alla partenza con 19 anni e 134 giorni.15:34 Sono stati percorsi i primi 100 chilometri.15:31 La Ineos Grenadiers sta tirando il gruppo.15.28 Si sta quasi per esaurire il tentativo di fuga.15.25 Aumenta ancora la velocità del gruppo che si sta avvicinando sempre più agli attaccanti.15.21 Sempre quattro gli attaccanti: Jan Castellon (Caja Rural – Seguros RGA), Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), Nicolás Alustiza(Euskaltel – Euskadi) e José Luis Faura (Burgos Burpellet BH).15.19 Guadagna qualcosa il plotone: distacco sotto i 2?.15.15 Groves ha già vinto tre tappe in carriera in, vuole rimpinguare il proprio bottino.