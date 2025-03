Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo riassorbe la fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:02 I corridori sono passati per la prima volta sulla linea del traguardo.15:59 Si esaurisce l’azione dei fuggitivi.compatto.15:57 Continuano a tirare ilAlpecin – Deceuninck e INEOS Grenadiers.15:55 Tra i corridori che non hanno mai partecipato aldifigurano i francesi Raymond Poulidor e Bernard Hinault.15:52 Il polacco Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi) è stato ripreso dal.15:49 Ilha ormai riassorbito l’azione dei fuggitivi. Pochi metri di vantaggio per i quattro al comando.15:46 Ilcontinua a guadagnare terreno. I quattro al comando hanno 32” di margine.15:43 Mancano poco meno di settanta chilometri all’arrivo.15:40 Il vantaggio dei fuggitivi scende a 40”.15:37 Lo spagnolo Pablo Torres della UAE Team Emirates – XRG è il corridore più giovane alla partenza con 19 anni e 134 giorni.