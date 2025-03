Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a venti chilometri dal traguardo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:58 Lo spagnolo Enric Mas della Movistar Team ha vinto ilvolante di Llagostera davanti allo sloveno Domen Novak della UAE Team Emirates – XRG e al suo connazionale Primoz Roglic.16:55 Mancano meno dial.16:53 Si stacca Geraint Thomas della INEOS Grenadiers.16:52 L’olandese Tibor Del Grosso della Alpecin – Deceuninck sta tirando il.16:49 Sono stati percorsi 150.16:46 La Alpecin – Deceuninck sta tirando il.16:43 Cambio di bicicletta per il francese Axel Laurance della INEOS Grenadiers.16:40 Lo spagnolo Enric Mas ha vinto ilintermedio di Llagostera.16:37 Tra i velocisti presenti in gara figurano l’austrliano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck, il ceco Pavel Bittner della Team Picnic PostNL e Marijn van den Berg della EF Education – EasyPost.