Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/King, ATP Miami in DIRETTA: giocatori in campo! Esame difficile per gli azzurri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:00 Glisono le testa di serie numero 3 del tabellone, andando avanti si scontrerebbero con Mektic e Venus, quinta forza del seeding.LADI PAOLINI-OSAKALADI BERRETTINI-BERGSin!21:48 Chiudono gli immarcescibili Arevalo/Pavic, spazio a!21:38 Super tie-break tra le due coppie, poi gli!!21:00 Primo set per Arevalo Pavic in 30? su Ebden/Peers: 6-4! Poiattesi a uno scoglio durissimo!20:15 Chiude facile Mensik su Safiullin e lascia strada libera a Arevalo/Pavic-Ebden/Peers! Poi!18:37 Chiude non senza faticare Walton sulla sorpresa Wong. Ora Mensik-Safiullin e poi Arevalo/Pavic-Ebden/Peers prima degli!BUONGIORNO amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della calda sfida tracontrapposti agli americani