Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/King 3-6, 0-1, ATP Miami in DIRETTA: dominio totale degli USA nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Ottimo game di!40-15 Raro intervento a vuoto di, chiude!30-15 Prima vincente!15-15 Ancora, due muri gli USA. Lob che depistache poi sbaglia di rovescio.15-0 Servizio vincente, si sfoga!0-1 Ace (4°), a zero.40-0 Non si gioca, altro servizio vincente.30-0 Ace (3°).15-0 Prima vincente di.Gli USA sono sempre giunti almeno a 30 nei turni di battutaitaliani, ciò la dice lunga.6-3! Mamma mia, un altro erroraccio da vicinissimo alla rete del piemontese: non da lui. Primo parziale dominato dagli USA che legittimano la loro 5^ posizione nella race.15-40 Doppio fallo (1°) di, tre set point.15-30 Sul nastro il passante di dritto di. Ancora però la risposta di