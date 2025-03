Oasport.it - LIVE Berrettini-Bergs, ATP Miami 2025 in DIRETTA: ancora un match, poi toccherà all’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-OSAKA DALLE 16.00LADI BOLELLI/VAVASSORI (4°DALLE 16.00)20.40 Buonasera amici di OA Sport. Sta per iniziare la partita che precede l’inizio di, ovvero quella tra il francese Fils e l’americano Tiafoe.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi terzo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoed il belga Zizou. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente della sfida che troverà agli ottavi uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il brasiliano Joao Fonseca., ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver raggiunto i quarti di finale a Dubai e Doha, lanciando segnali incoraggianti circa la propria condizione psicofisica.