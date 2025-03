Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Potenza, le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minutoAl Partenio-Lombardi va in scena la trentatreesima giornata del campionato di serie C, tra. Il tecnico Raffaele Biancolino dovrà fare i conti con le scelte obbligate a centrocampo, visto le molteplice defezioni non per ultima quella di Rocca. Ledi(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Palumbo, Armellino, Sounas; Panico; Patierno, Lescano. A disp.: Marson, Pizzella, Todisco, Cionek, Frascatore, Mutanda, Tribuzzi, D’Ausilio, Russo, Zuberek. All.: Biancolino.(4-3-3): Alastra; Novella, Milesi, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; Schimmenti, Caturano, Petrungaro. A disp.: Cucchietti, Galiano, Ferro, Riggio, Selleri, Valisena, Mazzeo, Mazzocchi, Rillo, Bachini, Siatounis, Landi, Rosafio.