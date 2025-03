Oasport.it - L’Italia U21 pareggia 1-1 contro la Danimarca nell’ultimo test prima degli Europei

Si chiude in parità, con il punteggio di 1-1 l’amichevole traUnder 21 ed i parietà delladisputata allo stadio Tombolato di Cittadella (Padova). Il percorso di avvicinamento ai Campionati, che si disputeranno quest’anno in Slovacchia, prosegue per la formazione del commissario tecnico Carmine Nunziata. Non arriva una vittoria, ma gli spunti di interesse non sono mancatimatchdella manifestazione continantale.si è schierata con il 4-3-1-2 con Desplanches tra i pali, quindi linea difensiva con Zanotti, Ghilardi, Bertola e Angori. La linea mediana vedeva Bianco, Prati e Pisilli. In avanti Pafundi agiva alle spalle di Ambrosino e Esposito.Laha risposto con il 4-3-3 con Jungdal in porta, quindi Gaeei, Kristensen, Provstgaard e Jelert in difesa, quindi Jensen, Chukwuani e Jorgensen a centrocampo, mentre il tridente offensivo era composto da Boving, Kjerrumgaard e Bischoff.