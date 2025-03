Sport.quotidiano.net - L’Italia si sveglia tardi. Primo tempo disastroso. L’impresa è solo sfiorata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pazza Italia. Inguardabile e impaurita per un, orgogliosa e brillante nella ripresa. Al Westfalenstadion di Dortmund finisce 3-3, con gli azzurri ad un passo dalla clamorosa rimonta dopo l’1-2 di San Siro. Alla Final Four della Nations League ci va la Germania ma ieri sera si sono viste due partite in una e questo deve far riflettere Spalletti: "Ripartiamo dalle valutazioni di ciò che è successo: poco determinati nel, poi c’è stata la presa di coscienza e si è vistache tutti si aspettano", il commento del ct che da oggi dovrà preoccuparsi del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Ci toccherà un girone appena più complesso (cinque squadre) e si partirà il 6 giugno con la Norvegia di Haaland. Tutti avversari più deboli di noi, sulla carta. Ma lo era anche la Macedonia.