Bergamonews.it - L’Italia rimonta di cuore in Germania, ma non basta. Maldini in campo nel primo tempo

Leggi su Bergamonews.it

Una serata amara pere in generale per gli atalantini impegnati nelle gare ufficiali di Nations League. Gli azzurri non riescono a concludere una clamorosasuldellae vengono eliminati, stessa sorte che tocca anche all’altro nerazzurro impegnato nelle fasi finali della competizione, Mario Pasalic con la sua Croazia.-Italia 3-3, 45? perDopo tre spezzoni, Danielha avuto l’occasione di partire dalminuto nel match dela Dortmund contro lanel quarto di finale di ritorno, dopo che l’andata era terminata 2-1 per i tedeschi a San Siro. La prima frazione di gioco è stata un disastro su tutta la linea per gli azzurri, dominati dagli avversari sotto ogni aspetto e finiti sotto con un netto 3-0 dopo 45 minuti.All’intervallo l’attaccante atalantino è stato sostituito da Frattesi.